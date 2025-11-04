Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 4 KASIM 2025 || Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Kasım 2025 Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Kanalların 4 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışmasında da heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler yayınlanacak? İşte 4 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı...

        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:57
          4 Kasım Salı günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye’de heyecan devam edecek. Tarihi, aksiyon, dram, komedi gibi farklı türlerde diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte merak edenler için kanal kanal günün dizi, film, program ve yarışma listesi haberimizde. İşte 4 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı…

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          23:15 Güller ve Günahlar

          02:00 Poyraz Karayel

          04:30 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Bereketli Topraklar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Bereketli Topraklar

          02:45 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kalk Gidelim

          09:15 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Taşacak Bu Deniz

          03:15 Seksenler

          04:35 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aynadaki Yabancı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          00:20 Kuruluş Orhan

          03:20 Kardeşlerim

          05:40 Bir Gece Masalı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak

          23:30 Sahtekarlar

          02:00 Ben Leman

          04:15 İnadına Aşk

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:15 Sahipsizler

          03:00 Yüksek Sosyete

          04:30 Hanım Köylü

          06:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          4 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
