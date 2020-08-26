Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 26 Ağustos Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Korkusuz Korkak (yerli film)

21.45 Çakallarla Dans 4 (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı (yeni bölüm)

00.15 Bay Yanlış (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Kolpaçino Bomba (yerli film)

22.00 Menajerimi Ara (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)

22.030 Çarkıfelek (yeni bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Transformers (yabancı film)

23.05 Taksi 5 (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Çınar Ağacı (yerli film)

22.40 Benim Adım Melek (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)