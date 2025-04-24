TV yayın akışı 24 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 24 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 24 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
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Bugün televizyonda neler var sorusu gündemdeki yerini aldı. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar izkeyiciler tarafından merak konusu oldu. Bugün kanallarda hangi yapımların yayınlanacağı 24 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Nisan Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Siyah Kalp
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Siyah Kalp
00:15 – Kızılcık Şerbeti
02:30 – Bahar
04:45 – Deha
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – atv Ana Haber
19:45 – Kupa Günlüğü
20:30 – Trabzonspor - Göztepe A.Ş
22:45 – Sustalı Ceylan
01:45 – Can Borcu
04:45 – Hercai
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
13:30 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – İnci Taneleri
00:15 – Eşref Rüya
02:45 – Yargı
04:30 – Poyraz Karayel
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:30 – Son Hıçkırık
03:00 – Sefirin Kızı
05:00 – Kiralık Aşk
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TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 – Vuslat
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:35 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Düşler Bahçesi
22:40 – Bir Zamanlar İstanbul
01:30 – Teşkilat
03:50 – Seksenler
04:50 – Lingo Türkiye
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Hudutsuz Sevda
00:15 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
03:15 – Şahane Hayatım
04:00 – Her Yerde Sen
06:00 – Kefaret
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Gel Konuşalım
10:55 – Survivor Panorama
12:30 – İşte Benim Stilim
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler
00:15 – Survivor Ekstra
01:30 – İşte Benim Stilim
04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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