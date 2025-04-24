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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 24 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 24 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 09:15 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:47
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        • 1

          Bugün televizyonda neler var sorusu gündemdeki yerini aldı. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar izkeyiciler tarafından merak konusu oldu. Bugün kanallarda hangi yapımların yayınlanacağı 24 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Nisan Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Bu Sabah

          10:00 – Siyah Kalp

          12:30 – Gelin Evi

          15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 – Show Ana Haber

          20:00 – Siyah Kalp

          00:15 – Kızılcık Şerbeti

          02:30 – Bahar

          04:45 – Deha

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        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 – atv Gün Ortası

          14:00 – Mutfak Bahane

          16:00 – Esra Erol’da

          19:00 – atv Ana Haber

          19:45 – Kupa Günlüğü

          20:30 – Trabzonspor - Göztepe A.Ş

          22:45 – Sustalı Ceylan

          01:45 – Can Borcu

          04:45 – Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Kavak Yelleri

          09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 – Yaprak Dökümü

          13:30 – Gelinim Mutfakta

          16:45 – Arka Sokaklar

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – İnci Taneleri

          00:15 – Eşref Rüya

          02:45 – Yargı

          04:30 – Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – Güne Başlarken

          09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 – Kiralık Aşk

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          22:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          00:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          01:30 – Son Hıçkırık

          03:00 – Sefirin Kızı

          05:00 – Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:45 – Vuslat

          10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 – Seksenler

          14:35 – Teşkilat

          17:40 – Lingo Türkiye

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Düşler Bahçesi

          22:40 – Bir Zamanlar İstanbul

          01:30 – Teşkilat

          03:50 – Seksenler

          04:50 – Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 – İlk Bakış

          08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          13:30 – En Hamarat Benim

          16:30 – Karagül

          19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 – Hudutsuz Sevda

          00:15 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          03:15 – Şahane Hayatım

          04:00 – Her Yerde Sen

          06:00 – Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 – Tuzak

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 – Gel Konuşalım

          10:55 – Survivor Panorama

          12:30 – İşte Benim Stilim

          16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler

          00:15 – Survivor Ekstra

          01:30 – İşte Benim Stilim

          04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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