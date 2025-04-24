Bugün televizyonda neler var sorusu gündemdeki yerini aldı. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar izkeyiciler tarafından merak konusu oldu. Bugün kanallarda hangi yapımların yayınlanacağı 24 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Nisan Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...