TV yayın akışı 22 Mart 2025: Bugün TV’de neler var? Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 22 Mart Cumartesi gününe ait Güldür Güldür Show, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Niyazi Gül Dörtnala yayınlanacak. İşte 22 Mart tv yayın akışı listesi
Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. İşte bugün ekrana gelecek yapımlar
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Deha
02:45 Siyah Kalp
04:45 Bahar
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Dizi
14:00 Kral Kaybederse
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:15 Niyazi Gül Dörtnala
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 O Ses Türkiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Piyasa
NOW TV YAYIN AKIŞI
01:30 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güven Bana