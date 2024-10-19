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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 19 Ekim bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı: 19 Ekim bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanacak yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 19 Ekim Cumartesi TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:00
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        • 1

          Kanalların 19 Ekim 2024 Cumartesi TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 19 Ekim 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          • 07.30 Kızılcık Şerbeti
          • 10.00 Cumartesi Sürprizi
          • 13.00 Sandık Kokusu
          • 15.30 Bahar
          • 18.25 Hafta Sonu Ana Haber
          • 20.00 Güldür Güldür Show
          • 23.45 Deha
          • 00.15 Siyah Kalp

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        • 3

          ATV TV YAYIN AKIŞI

          • 07.30 ATV’de Hafta Sonu
          • 10.00 Akıncı
          • 11.00 Yerli Dizi
          • 17.00 Sinema
          • 19.00 ATV Ana Haber
          • 20.00 Top Gun: Maverick
        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          • 07.00 Yabancı Damat
          • 08.30 Konuştukça
          • 09.45 Magazin D Cumartesi
          • 13.00 Arda’nın Mutfağı
          • 14.00 Güzel Aşklar Diyarı
          • 16.00 İnci Taneleri
          • 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
          • 20.00 Yalan
        • 5

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          • 05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
          • 05.40 Beni Böyle Sev
          • 07.45 Yedi Numara
          • 08.45 Yeditepe İstanbul
          • 09.50 Hayallerinin Peşind
          • 11.30 Kara Ağaç Destanı
          • 14.50 Teşkilat
          • 17.55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
          • 19.00 Ana Haber
          • 20.00 Gönül Dağı
          • 00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          • 07.00 İki Aile
          • 08.30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
          • 09.30 Aramızda Kalsın
          • 12.00 Yerli Dizi
          • 15.20 Söz
          • 19.00 Star Haber
          • 20.00 Umut Kanatları
        • 7
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