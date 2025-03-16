TV yayın akışı 16 Mart 2025: Bugün TV’de neler var?
Televizyon kanallarında 16 Mart Pazar günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bu akşam Cengizhan Destanı, Teşkilat, Deha, Çok Güzel Hareketler 2, Kardelenler, Survivor, Şakir Paşa Ailesi yayınlanacak. Öte yandan sahur ve iftar programları da ekrana gelecek. İşte 16 Mart 2025 tv yayın akışı
Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar tv yayın akışı listesinde belli oldu. Kanalların yayın akışında bu akşam pek çok program ve dizi yer aldı.
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KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Piyasa
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı
22:45 Kandahar
01:15 Piyasa
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:00 5N1K
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06.40 Yedi Numara
07.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Parola Vatan: Sıfır Terör
14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.35 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.30 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 Vefa Sultan
01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.15 Sahur Bereketi
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Dizi TV
14:20 Başka Bir Gün
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Kuruluş Osman
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse