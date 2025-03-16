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        TV yayın akışı 16 Mart 2025: Bugün TV’de neler var?

        Televizyon kanallarında 16 Mart Pazar günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bu akşam Cengizhan Destanı, Teşkilat, Deha, Çok Güzel Hareketler 2, Kardelenler, Survivor, Şakir Paşa Ailesi yayınlanacak. Öte yandan sahur ve iftar programları da ekrana gelecek. İşte 16 Mart 2025 tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 16:53 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:53
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        TV yayın akışı 16 Mart 2025
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        Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar tv yayın akışı listesinde belli oldu. Kanalların yayın akışında bu akşam pek çok program ve dizi yer aldı.

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        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:15 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:30 Piyasa

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Cengizhan Destanı

        22:45 Kandahar

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        01:15 Piyasa

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        06:00 5N1K

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

        06.40 Yedi Numara

        07.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11.45 Enine Boyuna

        13.00 Parola Vatan: Sıfır Terör

        14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        14.35 Vefa Sultan

        16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        18.00 Ramazan Sevinci

        19.30 Ana Haber

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        20.00 Teşkilat

        00.15 Vefa Sultan

        01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04.15 Sahur Bereketi

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        13:30 Dizi TV

        14:20 Başka Bir Gün

        17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:30 atv Ana Haber

        20:00 Kardelenler

        00:20 Kuruluş Osman

        03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Sandık Kokusu

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        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Deha

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Siyah Kalp

        04:45 Sandık Kokusu

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Yalı Çapkını

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

        16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

        17:00 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Kral Kaybederse

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