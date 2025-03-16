TV yayın akışı 16 Mart 2025: Bugün TV’de neler var?

Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar tv yayın akışı listesinde belli oldu. Kanalların yayın akışında bu akşam pek çok program ve dizi yer aldı.

TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

REKLAM advertisement1

HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Piyasa

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Cengizhan Destanı

22:45 Kandahar

REKLAM

01:15 Piyasa

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:00 5N1K

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06.40 Yedi Numara

07.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Parola Vatan: Sıfır Terör

14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.35 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.30 Ana Haber

REKLAM

20.00 Teşkilat

00.15 Vefa Sultan

01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.15 Sahur Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Dizi TV

14:20 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Kuruluş Osman

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Sandık Kokusu REKLAM 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bahar 15:30 Deha 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Deha 00:15 Kızılcık Şerbeti 02:45 Siyah Kalp 04:45 Sandık Kokusu STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 Yalı Çapkını 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa 15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor 16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri 17:00 Kral Kaybederse 19:00 Star Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Kral Kaybederse