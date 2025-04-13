Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Pazar gününü evde geçirecek olan seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 13 Nisan 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. İşte 13 Nisan 2025 Pazar ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…