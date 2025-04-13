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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 13 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 13 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. 13 Nisan Pazar günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listelerine göz atılıyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar seyircilerle buluşacak. İşte, 13 Nisan 2025 TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:27
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        • 1

          Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Pazar gününü evde geçirecek olan seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 13 Nisan 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. İşte 13 Nisan 2025 Pazar ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Can Borcu

          14:45 Yalan Dolan

          16:30 Sustalı Ceylan

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kardelenler

          23:00 Kuruluş Osman

          02:00 Sustalı Ceylan

          04:30 Hercai

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        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 İnci Taneleri

          16:45 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Arka Sokaklar

          02:45 Yargı

          04:30 5N1K

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kızılcık Şerbeti

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Bahar

          15:30 Deha

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Deha

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Bahar

          04:30 Siyah Kalp

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Sahipsizler

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

          16:15 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Sahipsizler

          02:30 Sefirin Kızı

          04:00 Türk Müziği

          05:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Beni Böyle Sev

          08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Lingo Türkiye

          14:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17:30 Kod Adı Kırlangıç

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat

          23:55 3'te 3

          01:10 Gönül Dağı

          03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13:00 Kızıl Goncalar

          15:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          16:45 Hudutsuz Sevda

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          23:30 Kızıl Goncalar

          02:30 Şahane Hayatım

          03:30 Son Yaz

          06:00 Kefaret

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        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 Dizi

          08:00 Oynat Bakalım

          09:00 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:00 İşte Benim Stilim

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Gazete Magazin

          04:00 Gençlik Rüzgarı

          05:00 Dizi

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