BORDERLANDS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, gizemli bir geçmişe sahip kanun kaçağı Lilith, hayal bile edilemeyecek bir gücün anahtarını elinde tutan kayıp bir kızı kurtarma görevi için kendi gezegeni Pandora’ya gönülsüzce geri dönüyor. Bu görev için birbirleriyle uyumsuz ve çılgın bir ekiple iş birliği yapmak zorunda kalan Lilith, bu ekiple birlikte kayıp kızı bulmak ve korumak için uzaylı canavarlar ve tehlikeli haydutlarla savaşmak zorunda kalıyor. ‘Borderlands’ birbirinden farklı yeteneklere sahip bu çılgın ekibin aksiyon dolu macerasını konu alıyor.