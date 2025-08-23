Habertürk
        TV'de ilk kez! Borderlands filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Borderlands ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Borderlands filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        En çok oynanan video oyunundan beyazperdeye uyarlanan Borderlands filmi, 23 Ağustos Cumartesi akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Eli Roth ve Joe Crombie'nin kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturmaktadır. Film vizyona girdiği dönemde eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler aldı ve gişede başarısız oldu. Peki, Borderlands filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Borderlands filmi konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 16:38 Güncelleme: 23.08.2025 - 16:38
        • 1

          Başrollerinde Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black gibi usta oyuncuların yer aldığı Borderlands filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 2024 yılında vizyona giren film, 2009’da çıkan aynı adlı video oyunundan yapılan bir uyarlamadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Borderlands filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Borderlands ne zaman çekildi? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          BORDERLANDS FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Filmde, gizemli bir geçmişe sahip kanun kaçağı Lilith, hayal bile edilemeyecek bir gücün anahtarını elinde tutan kayıp bir kızı kurtarma görevi için kendi gezegeni Pandora’ya gönülsüzce geri dönüyor. Bu görev için birbirleriyle uyumsuz ve çılgın bir ekiple iş birliği yapmak zorunda kalan Lilith, bu ekiple birlikte kayıp kızı bulmak ve korumak için uzaylı canavarlar ve tehlikeli haydutlarla savaşmak zorunda kalıyor. ‘Borderlands’ birbirinden farklı yeteneklere sahip bu çılgın ekibin aksiyon dolu macerasını konu alıyor.

        • 3

          BORDERLANDS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Cate Blanchett

          Kevin Hart

          Jack Black

          Bobby Lee

          Édgar Ramírez

          Ariana Greenblatt

          Florian Munteanu

          Gina Gershon

          Jamie Lee Curtis

        Habertürk Anasayfa