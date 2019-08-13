13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin önemli tuz madenlerinden biri olan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.
AA'nın haberine göre bölgenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı tuz dağı, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yöreye gelen ziyaretçiler, dağın içinde asırlardır sürdürülen tuz çıkarma çalışmalarından dolayı oluşan mağaraları gezip, tuz sarkıtlarını inceliyor.
Kentin en önemli turizm kaynaklarından biri haline gelen Tuz Dağı'na daha çok ziyaretçi çekebilmek için İlçe Belediyesince tanıtım çalışmaları yapılıyor.
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, yaptığı açıklamada, Tuzluca'da bulunan turistik mekanların bölge için önemli olduğunu belirtti.
"TANITIMLARLA İLÇEMİZİ DUYMAYAN KALMAYACAK"
İlçeye gelen turistlerin bölge halkına ekonomik ve kültürel anlamda katkı sunduğunu ifade eden Türkan, şunları söyledi:
"Allah vergisi doğal güzelliklerimiz var. Buranın tanıtımı konusunda çok eksiklerimiz var. Bu manada biz buraların tanıtılması adına geliştirilen projelere destek veriyoruz. Tuzluca ilçemize de adını veren Tuz Dağı'nı misafirlerimiz çok beğeniyorlar, burada çok güzel bir atmosfer oluştu. Tanıtımlarla ilçemizi duymayan kalmayacaktır."
Tuz Dağı'na Çek Cumhuriyeti'nden gelen Amanta Vorhatsga, Tuz Dağı'nı çok ilginç bulduğunu belirterek, "Avrupa'da biz tuz mağaralarına sahip değiliz. En azından bu kadar eski bu kadar tarihi bir mekana sahip değiliz. Bu manada burası bana çok ilginç geldi. Burası bizim için çok yeni bir şey. Ülkemize gittiğimizde arkadaşlarımıza ve çevremize burayı tavsiye edeceğiz" dedi.
"ÜLKEME DÖNDÜĞÜMDE BURAYI ÖNERECEĞİM"
Bölgeyi ziyarete Litvanya'dan gelen Martinaz Velanta da çevresindekilere Tuz Dağı'nı mutlaka görmeleri gerektiği konusuna tavsiyede bulunacağını aktardı.
Tuz Dağı'nın sağlık turizminde de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Velanta, "Burası sağlıklı bir yer, içeride çok tuz var. İçerideyken nefes alırken bunu hissettim. Ülkeme döndüğüm zaman burayı önereceğim, ayrıca buraya bir kez daha gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!