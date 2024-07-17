TUS 2. dönem sınavı geç başvuru tarihi nedir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-TUS 2. Dönem sınavı Ağustos ayında yapılacak. 10 Temmuz'da biten ilk başvuruyu kaçıran adaylar, geç başvuru gününde de başvuru yapabilir. İşte, TUS 2. dönem geç başvuru tarihi...
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem sınavı 17 Mart'ta yapıldı ve sıra 2. dönem sınavına geldi. İki oturumlu yapılacak sınavda toplamda 200 soru sorulacak. İşte, TUS 2. dönem geç başvuru ve sınav tarihi...
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TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Sınav 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Temel tıp bilimleri testi saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
Klinik tıp bilimleri testi ise 14.45'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
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TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
TUS 2. dönem sınavı için ilk başvurular 3-10 Temmuz arasında yapılmıştı. Başvuruyu kaçıranlar için, geç başvuru tarihi 17 Temmuz 2024 olarak belirlendi.
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TUS 2. DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
İki oturumlu sınavda; her oturum başına 950 TL ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 daha fazla ödeniyor.
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TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2024 takvimine göre; TUS 2. dönem sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.