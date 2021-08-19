Türkiye Güney Kore kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Cuma günü saat 20:30'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye