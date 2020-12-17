Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: "Katar, umut verici bir geleceğe güvenli adımlarla ilerliyor"

Katar Milli Günü münasebetiyle Katar resmi ajansı QNA'ya açıklama yapan Göksu, Ankara ile Doha arasındaki ilişkilerin, son yıllarda tüm iş birliği alanlarında stratejik ortaklık temelinde büyük ilerleme kaydettiğini ifade etti.
İki ülkenin siyaset ve ilkeler konusundaki mutabakatının, bu ilişkilerin devamının ve büyümesinin en önemli destekçilerinden biri olduğunu kaydeden Göksu, Katar ile Türkiye'nin ara buluculuk çabaları ve insani diplomasi açısından benzer dış politika ilkelerini paylaştığını dile getirdi.
Göksu, Doha'nın yansız ara buluculuk sıfatıyla müdahil olduğu pek çok krizdeki önemli başarılarının yanı sıra tüm tarafların güvenini kazanan tutumuyla da diyaloğun başkenti ve barışın öncüsü haline geldiğini vurguladı.
Doha'nın anlaşmazlıkları çözme konusunda diyaloğa dayalı diplomasisiyle dünyanın güvenini kazandığına dikkati çeken Göksu, "Katar, umut verici bir geleceğe güvenli adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.
- Katar Milli Günü
1971 yılına kadar İngiltere'nin koruması altında kalan Katar, 3 Eylül 1971'de tam bağımsızlığına kavuştu. Bu tarih 2007 yılına kadar Katar Milli Günü olarak kutlandı. Ancak 2007'de Emir Şeyh Hamad'ın kararnamesi ile Katar Milli Günü, 18 Aralık olarak değiştirildi.
Söz konusu değişiklik, Katar devlet arşivlerinde çalışan tarihçi Habib-ur Rahman'ın, modern Katar devletinin kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Sani'nin 18 Aralık 1878 tarihinde tahta geçtiğini belirlemesi üzerine yapıldı.
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