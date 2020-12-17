Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: "Katar, umut verici bir geleceğe güvenli adımlarla ilerliyor"

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın güvenli adımlarla ümit verici bir geleceğe doğru ilerlediğini belirtti.

17.12.2020 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu:
AA

Katar Milli Günü münasebetiyle Katar resmi ajansı QNA'ya açıklama yapan Göksu, Ankara ile Doha arasındaki ilişkilerin, son yıllarda tüm iş birliği alanlarında stratejik ortaklık temelinde büyük ilerleme kaydettiğini ifade etti.

İki ülkenin siyaset ve ilkeler konusundaki mutabakatının, bu ilişkilerin devamının ve büyümesinin en önemli destekçilerinden biri olduğunu kaydeden Göksu, Katar ile Türkiye'nin ara buluculuk çabaları ve insani diplomasi açısından benzer dış politika ilkelerini paylaştığını dile getirdi.

Göksu, Doha'nın yansız ara buluculuk sıfatıyla müdahil olduğu pek çok krizdeki önemli başarılarının yanı sıra tüm tarafların güvenini kazanan tutumuyla da diyaloğun başkenti ve barışın öncüsü haline geldiğini vurguladı.

Doha'nın anlaşmazlıkları çözme konusunda diyaloğa dayalı diplomasisiyle dünyanın güvenini kazandığına dikkati çeken Göksu, "Katar, umut verici bir geleceğe güvenli adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

- Katar Milli Günü

1971 yılına kadar İngiltere'nin koruması altında kalan Katar, 3 Eylül 1971'de tam bağımsızlığına kavuştu. Bu tarih 2007 yılına kadar Katar Milli Günü olarak kutlandı. Ancak 2007'de Emir Şeyh Hamad'ın kararnamesi ile Katar Milli Günü, 18 Aralık olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, Katar devlet arşivlerinde çalışan tarihçi Habib-ur Rahman'ın, modern Katar devletinin kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Sani'nin 18 Aralık 1878 tarihinde tahta geçtiğini belirlemesi üzerine yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
2021 için korkutan uyarı: İstila olur
2021 için korkutan uyarı: İstila olur
Tarsus'taki gizemli ev günlerce konuşulmuştu! Yeni iddia...
Tarsus'taki gizemli ev günlerce konuşulmuştu! Yeni iddia...
Virüs mutasyona uğradı! Aşılar etkilenecek mi?
Virüs mutasyona uğradı! Aşılar etkilenecek mi?
'Depolarda hazır bekliyor' dedi... Tarih verdi
'Depolarda hazır bekliyor' dedi... Tarih verdi
MasterChef Mustafa kimdir?
MasterChef Mustafa kimdir?
Kocaeli'de annesini tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor
Kocaeli'de annesini tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor
Almanya Başbakanı Merkel, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi
Almanya Başbakanı Merkel, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi
İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor
İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X