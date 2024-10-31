Toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Bu zamana dek, her şehirde farklı olan ulaşım kartı artık Türkiye Kart adı altında birleşiyor. Buna göre; Türkiye Kart sahibi bir vatandaş gittiği tüm şehirlerde tüm ulaşım araçlarını tek kart ile kullanabilecek. Peki, Türkiye Kart özellikleri nelerdir, nereden alınır? İşte, detaylar...