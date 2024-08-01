Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerek çeyrek final yoluna devam eden Filenin Sultanları için sıradaki rakip İtalya oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü rakibi İtalya! Mücadele için geri sayım devam ediyor. Hatırlanacağı gibi, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşmıştı. Maç, Filenin Sultanları'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...
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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
C Grubu’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti maçlarının ardından İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye - İtalya voleybol mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.
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8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.