Türkiye Gençlik Korosu, ilk provasını gerçekleştirdi

Şef Atilla Çağdaş Değer, Türkiye'nin 7 bölgesinden katılımcı üyelerin yer aldığı 'ulusal bir gençlik korosu' hayalinin Cumhuriyetin 100. yılında somutlaşan çalışmaları için Koro Kültür Derneği Başkanı Burak Onur Erdem’e, desteklerini sunan Devlet Çoksesli Korosu’na, Jan Schumacher’e ve tüm kurucu koristlere teşekkür etti.