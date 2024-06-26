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        Haberler Dünya Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki | Dış Haberler

        Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımı hakkında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:11
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        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın "seviyesiz" olduğu belirtilerek, bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Türkiye'nin, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceği vurgulanarak, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

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