Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?

SACHA BOEY HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Galatasaray'dan 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon avro net ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı takımda özellikle son iki sezondaki performansıyla göz dolduran ve kazanılan başarılarda önemli rol oynayan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih'te fazla şans bulamadı.

Sacha Boey, Alman ekibinde bu sezon sadece 13 resmi maçta görev yaptı.