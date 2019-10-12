Türkiye - Arnavutluk maçının yazar yorumları!

Şimdi, sıra da Fransa maçı var. Tıpkı, Arnavutluk karşılaşmasın da olduğu gibi onları da ilk maçta yenmiştik. Pazartesi günü Paris’te çok önemli bir maça çıkacağız. Fransa’nın İzlanda’yı yenmesi bizim adımıza büyük avantaj. Alacağımız puan ya da puanlar grupta son noktayı koymamıza neden olabilir.