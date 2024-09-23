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        Haberler Magazin Türkan Şoray, unutulmaz film müzikleriyle bu kez Ankara’da sahnede

        Türkan Şoray, unutulmaz film müzikleriyle bu kez Ankara’da sahnede

        Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın film müziklerinden oluşan "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" adlı konseri yoğun istek üzerine bu kez Ankaralılar ile buluşacak. Net Sanat organizasyonuyla gerçekleşen konserde 35 kişilik senfoni orkestrası, unutulmaz film müziklerini sahneye taşıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:27
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        220 filmde başrol oynayarak Dünya Guinness Rekorlar Kitabı’nda rekor sahibi olan Türkan Şoray, haziran aynında "Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi" konserinde İstanbul’da sevenleriyle unutulmaz bir gecede buluşmuş, sahneye çıkar çıkmaz salonu dolduran binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

        Ankara’da ilk kez sahnelenecek konser için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Türkan Şoray; “İstanbul konseri hayatımın en unutulmaz anlarından biriydi. Film müziklerimi ilk kez bir senfoni orkestrasıyla dinledim. Ekranda akıp giden filmlerimden kareler, salonu dolduran sevenlerimin varlığı bende öyle iz bıraktı ki, hala duygulanıyorum. Ankara’daki sevenlerimle de bu anları ve hisleri paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Bizi buluşturan sinema ve müzik iyi ki var...” dedi.

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        Filmlerin müzikleriyle beraber 'Mavi Eşarp', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Dila Hanım' ve birçok filmden alıntılar Türkan Şoray’ın anlatımıyla ilk kez Ankara seyircisinin karşısına çıkacak.

        Konserde; proje koordinatörü ve solist Melis Kızılaslan, orkestra şefi Rustam Rahmedov, solistler; Hande Everes ve Zeynep Burcu Altınel ile beraber 35 kişilik senfoni orkestrası yer alacak. Konser 2 Ekim Çarşamba günü saat 20:30’da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek.

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        #Türkan Şoray

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