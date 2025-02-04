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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom Bulgaristan'da galibiyet peşinde - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom Bulgaristan'da galibiyet peşinde

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında yarın Bulgaristan'da İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Jerusalem ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:12
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        Türk Telekom, Hapoel Jerusalem karşısında
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        BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem'e konuk olacak.

        Bulgaristan'ın Samokov kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

        Başkent ekibi, organizasyonda 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip İsrail temsilcisi ise averajla 2. sırada yer alıyor.

        Türk Telekom, ilk yarıda Sırbistan'da oynanan maçta rakibine 94-77 yenildi.

        Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav Jerusalem maçını kazanırsa grubu 2. bitirerek doğrudan adını çeyrek finale yazdıracak.

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