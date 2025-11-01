Habertürk
        Haberler Spor Transfer Türk Telekom: 83 - Galatasaray MCT Technic: 81 | MAÇ SONUCU - Transfer Haberleri

        Türk Telekom: 83 - Galatasaray MCT Technic: 81 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 83-81 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:51
        Türk Telekom, sahasında Galatasaray'ı yendi!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic'i 83-81 yendi.

        Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

        Türk Telekom: Smith 10, Devoe 12, Alexander 7, Doğuş Özdemiroğlu 10, Berkan Durmaz 8, Simonovic 9, Usher 4, Allman 19, Bankston 2, Ata Kahraman 2

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Can Korkmaz, Palmer 22, Gillespie 4, White 14, Cummings 13, Rıdvan Öncel, Meeks 5, Muhsin Yaşar 8, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Bishop 7

        1. Periyot: 22-19

        Devre: 46-40

        3. Periyot: 62-67

