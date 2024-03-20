Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Turgut Altınok: Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz

        Turgut Altınok: Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz

        AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "15 Nisan'da emeklilerimize 5 bin TL vereceğiz. Suyu yüzde 50 indireceğiz. AnkaraKart'a 400 TL değil, 2 bin 500 TL yükleyeceğiz. 31 Mart'tan sonra emeklilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Emeklilerimize ayda 12-13 bin TL destek olmuş olacağız. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:53 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Turgut Altınok, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Altınok, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Altınok, dün katıldığı televizyon programında hükümetin emeklilere yönelik iyileştirmeler yapacağı yönündeki sözlerine ilişkin, "Bunu Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru. Cumhurbaşkanımız her zaman bütçe imkanları doğrultusunda destek olacaklarını söylüyor. Emeklilerimiz, başımızın tacı. 15 Nisan'da emeklilerimize 5 bin TL vereceğiz. Suyu yüzde 50 indireceğiz. AnkaraKart'a 400 TL değil, 2 bin 500 TL yükleyeceğiz. 31 Mart'tan sonra emeklilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Emeklilerimize ayda 12-13 bin TL destek olmuş olacağız. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

        'YAVAŞ'A LONDRA'DA DAİREYİ NASIL VE HANGİ PARAYLA ALDIĞINI SORSUN'

        Bir gazetecinin açıkladığı mal varlığının haricinde Antalya'da 600 konutunun olduğu iddiasına ilişkin soruya yanıt veren Altınok, "Bana değil de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a, Londra'da daireyi nasıl ve hangi parayla aldığını sorsun. Bu mal varlığını bana değil de belediye başkanı olduktan sonra zengin olanlara sorun. Emlak vergilerimiz ödeniyor, gitsin baksın" diye konuştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #turgut altınok
        #ankara
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Olaylı maç soruşturmasında 5 tutuklama
        Olaylı maç soruşturmasında 5 tutuklama
        Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor
        Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Habertürk Anasayfa