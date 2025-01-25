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        Haberler Gündem Trafik Tur midibüsü devrildi: 23 yaralı

        Aydın'da devrilen tur midibüsündeki 23 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:16
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        Tur midibüsü devrildi: 23 yaralı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

        Mehmet Ç. idaresindeki tur midibüsü, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #trafik kazası
        #Aydın Haberleri
        #germencik
        #tur midibüsü
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