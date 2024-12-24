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        Haberler Gündem Güncel Tunceli Pülümür'de taşımalı eğitime kar engeli | Son dakika haberleri

        Tunceli Pülümür'de taşımalı eğitime kar engeli

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 01:41 Güncelleme: 24.12.2024 - 01:41
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        Tunceli Pülümür'de taşımalı eğitime kar engeli
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        Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 24 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Tunceli
        #Pülümür
        #haberler
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