Tunceli'de araç kayaya çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yol kenarındaki kayaya çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
H.G'nin kullandığı hafif ticari araç, Tunceli-Erzincan kara yolu Aşağırabat mevkisinde kontrolden çıkarak kayaya çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki V.G, M.F.G, Ş.G, E.G, S.Ş.G. ve M.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.G. kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle söz konusu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.