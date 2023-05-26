Tunceli'de 2 kişi dağda kayboldu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde mantar toplamaya gittikleri dağda kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

AA'nın haberine göre, ilçenin Kırklar Dağı bölgesine dün mantar toplamaya giden Hüseyin Gündüz ve Müslüm İpek’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Koordineli şekilde arazide çalışma yürüten ekipler, kayıp 2 kişiye ait otomobile ulaştı. Ekiplerin, bölgedeki arama çalışmaları ise devam ediyor.