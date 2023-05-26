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Tunceli’de dağda kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Tunceli Pülümür'de dağa mantar toplamaya giden 2 kişi kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin arama çalışmaları sürüyor

Giriş: 26.05.2023 - 06:39 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli'de 2 kişi dağda kayboldu
Tunceli'de 2 kişi dağda kayboldu
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AA

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde mantar toplamaya gittikleri dağda kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

AA'nın haberine göre, ilçenin Kırklar Dağı bölgesine dün mantar toplamaya giden Hüseyin Gündüz ve Müslüm İpek’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Koordineli şekilde arazide çalışma yürüten ekipler, kayıp 2 kişiye ait otomobile ulaştı. Ekiplerin, bölgedeki arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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