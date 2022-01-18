Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Magazin Haberleri - Tuba Büyüküstün ile Murat Boz yine bir arada! Bakışları olay oldu

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz yine bir arada!

Aşk yaşadıkları konuşulan ancak daha önce haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra yine aynı karede görüntülendi. Çiftin samimi halleri ve Boz'un Büyüküstün'e bakışları dikkatlerden kaçmadı

18.01.2022 - 13:05 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz aylarda "Another Self"in başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil." demişti.

  • YİNE BİR ARADALAR

    Dedikoduları yalanlayan ikili, aylar sonra yine aynı karede görüntülendi. Önceki akşam ekip yemeğinde buluşan çift, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • Büyüküstün'ün ile Boz'un samimi halleri ve yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten Murat Boz'un, ünlü oyuncuya bakışları da olay oldu.

  • BOĞAZ'DA YEMEK

    İkilinin geçtiğimiz temmuz ayında da Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yediğine ilişkin haberler basına yansımıştı. Çift, ağustos ayında da rol arkadaşlarıyla Alaçatı'da bir mekanda buluşmuştu. Büyüküstün ve Boz'un yan yana verdiği poz hayranlarını heyecanlandırmıştı.

  • SON BİRLİKTELİĞİ 3 YIL SÜRDÜ

    Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen aşk yaşamıştı. Yaklaşık 3 yıl birlikte olan ikili, 2020'nin mayıs ayında ilişkilerini noktalamıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.