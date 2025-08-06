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        Haberler Magazin TTB'den Ayşe Barım hakkında 'Ani ölüm riski var' açıklaması

        TTB'den Ayşe Barım hakkında 'Ani ölüm riski var' açıklaması

        30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın yargılanması çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonrasında Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Türk Tabibler Birliği, bir açıklamada bulunarak, sağlık nedenlerinden dolayı Barım'ın ani ölüm riski taşıdığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 12:34 Güncelleme: 06.08.2025 - 12:55
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        Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın yargılanması çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonrasında Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek
        Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam edecek

        Mahkemenin bu kararından saatler sonra Türk Tabibler Birliği, bir açıklamada bulunarak Ayşe Barım'ın ani ölüm riski taşıdığını belirtti.

        "ANİ ŞOK CİHAZI TAKILMALI"

        Türk Tabibler Birliği'nin açıklaması şöyle;

        27 Ocak 2025 tarihinden bu yana Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında avukatı tarafından tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep edilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından bilim kurulu oluşturulması kararlaştırılmış olup, hazırlanacak rapor en kısa sürede kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacaktır.

        Ancak konunun aciliyeti nedeniyle kısa bir ön değerlendirme yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen durum bildirir son sağlık kurulu raporunda 'Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati' tanısı konulduğu ve ani ölüm riski taşıması nedeniyle ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator-şok cihazı) takılması önerildiği bildirilmektedir.

        Bunun yanında Emine Ayşe Barım'ın ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma atakları olduğu bildirilmiştir. Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz.

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        #Ayşe Barım
        #Türk Tabibler Birliği

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