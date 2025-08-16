TSK'da sürpriz istifa: 3. Ordu Komutanı değişti

Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberine göre, 5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar kapsamında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilirken, Genelkurmay 2’nci başkanı olan Orgeneral Kemal Yeni de 3. Ordu Komutanlığı’na atandı.

Ancak Yeni, göreve başlamadan emeklilik dilekçesini verdi. Dilekçenin verilmesinin ardından emeklilik işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Bu durum TSK’da yeni bir atama sürecini de beraberinde getirdi.

DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞTİ Korgeneral Veli Tarakcı (solda) 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ'a (sağda) devretti. Devir teslim törenine Genelkurmay Başkanlığı’na atanan ancak henüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da (ortada) katıldı. 3’ncü Ordu Komutanlığı’na Tümgeneral Tuncay Altuğ uygun görüldü. 3’ncü Ordu Komutanlığı’nda yapılan devir teslim törenine Genelkurmay Başkanlığı’na atanan ancak henüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. DAHA ÖNCE DE ORDU KOMUTANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLMİŞTİ 2018 yılında Korgeneral rütbesine terfi ettirilen Kemal Yeni, 2021 yılında 1’nci Ordu Komutanı görevine getirildi. 2023 yılında Orgeneral rütbesine terfi ettirilmesinin ardından geçen yıl verilen kararla Genelkurmay 2’nci başkanlığı yapmıştı. Orgeneral Kemal Yeni, bu yıl Erzincan’da konuşlandırılan ve Ermenistan ile Gürcistan sınırını kontrol eden 3’ncü Ordu Komutanlığına atanmasının ardından sürpriz bir kararla emekliliğini istedi.