Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TSK'da sürpriz istifa: 3. Ordu Komutanı değişti

        TSK'da sürpriz istifa: 3. Ordu Komutanı değişti

        YAŞ kararlarının ardından 185 general ve amiral Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni görevine atandı. Daha önce Genelkurmay 2'nci başkanı olan Orgeneral Kemal Yeni bu atamalar kapsamında Erzincan'da konuşlu 3'ncü Ordu Komutanlığı görevine getirildi. Yeni'nin bu atama kararının ardından emekliliğini istediği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.08.2025 - 14:56 Güncelleme: 16.08.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSK'da sürpriz istifa: 3. Ordu Komutanı değişti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberine göre, 5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar kapsamında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilirken, Genelkurmay 2’nci başkanı olan Orgeneral Kemal Yeni de 3. Ordu Komutanlığı’na atandı.

        Ancak Yeni, göreve başlamadan emeklilik dilekçesini verdi. Dilekçenin verilmesinin ardından emeklilik işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Bu durum TSK’da yeni bir atama sürecini de beraberinde getirdi.

        REKLAM

        DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞTİ

        Korgeneral Veli Tarakcı (solda) 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ'a (sağda) devretti. Devir teslim törenine Genelkurmay Başkanlığı’na atanan ancak henüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da (ortada) katıldı.
        Korgeneral Veli Tarakcı (solda) 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ'a (sağda) devretti. Devir teslim törenine Genelkurmay Başkanlığı’na atanan ancak henüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da (ortada) katıldı.

        3’ncü Ordu Komutanlığı’na Tümgeneral Tuncay Altuğ uygun görüldü. 3’ncü Ordu Komutanlığı’nda yapılan devir teslim törenine Genelkurmay Başkanlığı’na atanan ancak henüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.

        DAHA ÖNCE DE ORDU KOMUTANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLMİŞTİ

        2018 yılında Korgeneral rütbesine terfi ettirilen Kemal Yeni, 2021 yılında 1’nci Ordu Komutanı görevine getirildi. 2023 yılında Orgeneral rütbesine terfi ettirilmesinin ardından geçen yıl verilen kararla Genelkurmay 2’nci başkanlığı yapmıştı. Orgeneral Kemal Yeni, bu yıl Erzincan’da konuşlandırılan ve Ermenistan ile Gürcistan sınırını kontrol eden 3’ncü Ordu Komutanlığına atanmasının ardından sürpriz bir kararla emekliliğini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Habertürk Anasayfa