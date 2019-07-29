Trump yönetiminde bir ayrılık daha: Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats görevi bırakıyor

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevi bırakacağını duyurdu.
Trump, göreve Temsilciler Meclisi'ndeki İstihbarat, Adalet ve İç Güvenlik komitelerinde görev yapan Teksaslı meclis üyesi John Ratcliffe'i aday göstereceğini açıkladı.
Coats Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yaptığı dönemde, sık sık Trump ile ters düşmüş ve zaman zaman yönetim tarafından kendisine bilgi verilmiyor gibi görünüyordu. Ancak Coats, Trump ile doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınmıştı.
Trump Twitter mesajında Ratcliffe'i göreve aday göstereceğini belirtti ve Coats'a hizmetleri için teşekkür etti.
Trump'a sadık bir isim olarak bilinen Ratcliffe sık sık eski FBI Başkanı James Comey ve Özel Savcı Robert Mueller'i eleştirmişti.
Ratcliffe ayrıca, Ruslar'ın seçimlere müdahalesinin Trump'ı Beyaz Saray'a taşıdığına dair "herhangi bir kanıt görmediğini" söylemiş ve İran'a karşı daha sert bir tutum takınılmasından yana olmuştu.
Coats ise Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği Amerikan istihbarat kurumlarının vardığı bu sonuca destek vermişti.
Coats ayrıca Trump'ın, Temmuz 2018'de Helsinki'de sadece çevirmenlerin yer aldığı iki saatlik bir görüşme yapmasına karşı çıkmıştı.
Coats "Bunun nasıl yapılması gerektiğini bana sorsaydı, farklı bir yöntem önerirdim" demişti.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1155580140392501248?s=20
Dan Coats, görüşmenin içeriği konusunda da kendisine ilgi verilmediğini söylemiş ve buluşmadan üç gün sonraki açıklamasında "O toplantıda neler olduğunu bilmiyorum" diye konuşmuştu.
Trump ve Coats arasındaki bir başka anlaşmazlık da, Trump'ın görüşmeler yoluyla Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u nükleer silahlarından vazgeçirmeye çalışmasıydı.
Coats "Kuzey Kore'nin, ABD ve uluslararası toplumdan önemli ödünler kazanmak için kısmen nükleer silahlardan arınma yönünde müzakereler yapmasına karşın, Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını bırakmayacağını değerlendirmeye devam ediyoruz." demişti.
Trump yönetiminden ayrılan diğer önemli isimler arasında Savunma Bakanı Jim Mattis, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, Özel Kalemi John Kelly ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bulunuyor.
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