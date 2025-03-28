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        Haberler Dünya Trump, Politico'nun hükümetten aldığı öne sürülen 8 milyon dolarlık fonu geri istedi | Dış Haberler

        Trump, Politico'nun hükümetten aldığı öne sürülen 8 milyon dolarlık fonu geri istedi

        ABD Başkanı Trump, Politico'nun hükümetten aldığı öne sürülen 8 milyon dolarlık fonu geri istedi. Trump paylaşımında, "Hükümetimiz tarafından Radikal Sol Politico dergisine verilen 8 milyon dolara ne oldu? Zengin adamların sahibi olduğu bu para, DOGE tarafından en kısa sürede geri alınmalıdır." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:32
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        Trump, Politico'dan 8 milyon dolarlık fonu geri istedi
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        ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşu Politico'nun hükümetten aldığı iddia edilen 8 milyon dolarlık fonun ivedilikle geri alınmasını istedi.

        Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hükümet Verimlilik Departmanı'nı (DOGE) konuyla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

        Paylaşımda Trump, "Hükümetimiz tarafından Radikal Sol Politico dergisine verilen 8 milyon dolara ne oldu? Zengin adamların sahibi olduğu bu para, DOGE tarafından en kısa sürede geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Trump, ABD Çevre Koruma Ajansı Yöneticisi Lee Zeldin'in sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışan bir grup koalisyonuna uygunsuz şekilde 2 milyar dolar verildiği iddialarına da değinerek, Demokratik Parti'nin 2018'deki Georgia Valiliği adayı Stacey Abrams'ın da içinde olduğu çevre projesine verilen fonun geri alınmasını talep etti.

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        USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

        ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

        Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

        DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

        Ardından Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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