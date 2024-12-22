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        Haberler Dünya Trump, Panama'dan Panama Kanalı'nı ABD'ye geri vermesini talep edebileceğini belirtti | Dış Haberler

        Trump, Panama'dan Panama Kanalı'nı ABD'ye geri vermesini talep edebileceğini belirtti

        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Panama Kanalı'nın verimli ve güvenilir şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:23
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        Trump, Panama Kanalı'nın iadesini talep edecek
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söyledi.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Panama Kanalı'nın ABD ticaretinde önemli yeri olduğunu vurguladı.

        Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetti.

        Trump, Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, "Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

        Kanal'ın "yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini" aktaran Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz." yorumunda bulundu.

        Panama Kanalı Yönetimi'ne göre ABD, 2023'te Panama Kanalı aracılığıyla yaklaşık 125,6 milyon uzun ton yük ihraç etti.

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        #Donald Trump
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