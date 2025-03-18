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        Haberler Dünya Dünyanın gözü bu görüşmede: ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ne konuşacak? | Dış Haberler

        Dünyanın gözü bu görüşmede: ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ne konuşacak?

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için temaslarını sürdüren ABD Başkanı Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Dünyanın beklediği bu görüşmeye ilişkin dün konuşan Trump, "Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca görüşmede 'toprak ve enerji santralleri' konularının da ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 08:26 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:26
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        Trump ile Putin ne konuşacak?
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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a geri dönmeden önce ve 20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için temaslarını yoğun bir şekilde sürdürdü.

        Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek ve bu görüşmede Putin'in ABD'nin ateşkes teklifine destek olmasına umuyor. Kremlin'den de dün gelen açıklamada, görüşmeye ilişkin hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

        Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus güçleri ülkesini vurmaya devam ederken Putin'e şüpheyle yaklaşmasına rağmen barışın yakın olduğu konusunda iyimser.

        Trump Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'da kötü bir durum var ve Ukrayna'da da kötü bir durum var. Bir ateşkes ve barış anlaşması üzerinde çalışıp çalışamayacağımıza bakacağız. Ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

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        Trump-Putin görüşmesine hazırlık olarak, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff geçen hafta Moskova'da Putin ile ABD'nin ateşkes önerisini görüşmek üzere bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'daki görüşmeler sırasında üst düzey Ukraynalı yetkilileri ateşkes çerçevesini kabul etmeye ikna etmişti.

        Trump, Washington ve Moskova'nın çatışmaları sona erdirme anlaşmasının bir parçası olarak Ukrayna ve Rusya arasında "belirli varlıkların paylaştırılması" konusunda görüşmeye başladığını söyledi.

        Trump, Putin ile yapacağı görüşmede toprak ve enerji santrallerinin takasının görüşmenin bir parçası olacağını söyledi.

        Seçim kampanyası sırasında savaşı hızla sona erdirme sözü veren Trump, zaman zaman Putin ile olan ilişkisini övdü ve savaştan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

        ZELENSKIY: PUTİN EVET DİYEMİYOR

        Zelenskiy, dün gece yaptığı konuşmada Putin'in barışa hazır olduğundan şüphe duyduğunu açıkça belirtti.

        Zelenskiy, "Yaklaşık bir haftadır, dünyadaki herkes için, hatta üç yıldır gerçeği kabul etmeyi reddedenler için bile, bu savaşı sürdüren ve uzatanın Putin olduğu apaçık ortada. Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine 'evet' cevabı veremiyor." dedi.

        Trump ise defalarca "kartların" Putin'de olduğunu ve Zelenskiy'de olmadığını söyledi.

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