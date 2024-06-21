Trump'a yapılan seçim yardımı "sus payı" davasından sonra arttı: Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla bağış topladı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump’ın, New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında suçlu bulunduktan sonra rakibi Joe Biden’dan 56 milyon dolar daha fazla seçim yardımı topladığı ortaya çıktı.

Seçim kampanyası bağışlarını denetleyen Federal Seçim Komisyonu, Trump ile Biden’ın mayıstaki bağış kayıtlarını açıkladı.

Kayıtlara göre, Trump ve Cumhuriyetici Ulusal Komitesi, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için mayısta toplam 141 milyon dolar bağış topladı.

Trump’a yapılan yardımların içinde, özellikle New York’taki davada jüri tarafından suçlu bulunduğu gün milyarder Timothy Mellon tarafından Süper PAC (siyasi eylem komitesi) üzerinden yapılan 50 milyon dolarlık bağış dikkati çekti.

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Trump kampanyası için bankada bulunan toplam bağış miktarının 170 milyon doları geçtiği görüldü.

BIDEN TOPLAM BAĞIŞ MİKTARINDA ÖNDE

Biden ve Demokratik Ulusal Komitesinin ise mayısta toplam 85 milyon dolar topladıkları kayıtlara geçti.

New York’ta suçlu bulunmasından sonra yapılan bağışlarda Trump’ın o ay için Biden’den 56 milyon dolar fazla bağış topladığı görülürken öte yandan Biden'ın kampanyası için bankada rapor edilen toplam miktarın 212 milyon doları bulduğu açıklandı.

Biden’ın başkanlık seçimi için bankada bulunan 212 milyon dolara, geçen günlerde eski Başkan Barrack Obama’nın Los Angeles’ta ünlülerle katıldığı programda 40 milyon ile eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in ayrı topladığı 20 milyon dolar dahil görünmüyor.