TRT 1 frekans ayarlama EURO 2024: TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024 heyecanı son 16 turu maçları ile devam ediyor. EURO 2024 maçlarını televizyondan takip eden bazı futbolseverler, TRT 1 sinyal yok hatası nedeniyle maçları izleyemedi. EURO 2024 maçlarını izleyebilmek için televizyonun ayarlar bölümünden frekans ayarlarını güncellemesi gerekiyor. Peki, "TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?" İşte TRT 1 frekans ayarı yapma çözümü...
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TRT 1 frekans ayarlarlama yöntemi... EURO 2024 heyecanı TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor. Karşılaşmaları televizyondan takip eden bazı sporseverler, maçların başlamasının ardından TRT 1'in şifreli yayına geçtiğini dile getiriyor. Peki, "TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?" İşte TRT 1 sinyal yok hatasının çözümü ve TRT 1 frekans ayarları...
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TRT 1 NEDEN ŞİFRELİ VE YAYIN YOK HATASI VERİYOR?
TRT 1'in zaman zaman şifreli yayın yapmasının nedeni yayın hakları gereğiyle gerçekleşmektedir. Bazı spor müsabakaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları ulusal sınırlarla sınırlıdır. Bu nedenle, TRT 1 bu tür içerikleri yayınlarken sadece Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak için şifreleme kullanabilir.
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TRT 1 ŞİFRELİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
EURO2024 maçlarını izlerken TRT 1’in şifreye girmesi durumunda, güncel TRT-1 frekanslarını girerek bu sorunu çözebilirsiniz. İşte çözümü:
En Basit Yöntem: TKGS Güncelleme
Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
Kurulum ve TKGS Güncelle: Menüden "Kurulum" seçeneğine girin ve "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS Güncelleme Modu kapalı olacak.
Güncellemeyi Başlatın: Güncellemeyi başlat dedikten sonra işlem tamamlanacaktır.
Diğer Yöntem: Manuel Frekans Güncelleme (Biss Key veya TP Ekle)
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Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
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Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.
Exit ile Çıkın: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın.
Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.
TRT 1'i bulun: TRT1 HD’yi bulduktan sonra, maçları kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.
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TRT 1 BİSS ŞİFRESİ NEDİR?
Eğer uydu alıcınızda BISS şifresi girme imkanı varsa aşağıdaki şifreyi deneyebilirsiniz;
Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)
Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)
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