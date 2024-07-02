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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trezeguet, Trabzonspor kampına dahil oldu - Trabzonspor Haberleri

        Trezeguet, Trabzonspor kampına dahil oldu

        Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor'da, Mısırlı oyuncu Trezeguet kampa dahil oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:33 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:37
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        Trezeguet, Trabzonspor kampına katıldı
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        Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Macaristan’ın Szeged şehrinde yaptığı antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. Pas çalışması, dar ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

        Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almazken, bordo-mavili kulübün izin vermediği Mısır Milli Takımı ile Paris Olimpiyatlarında yer almak isteyen Trezeguet ise takımın kampına katılarak antrenmanda yer aldı.

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