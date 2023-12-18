Trendyol 1. lig'de 16. hafta serüveni yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maç ile başlayacak.
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Adanaspor-Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Pendik)
17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
20 Aralık Çarşamba:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00 Adanaspor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
21 Aralık Perşembe:
14.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)