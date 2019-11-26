Ancak Liverpool'dan ayrılabileceğinin de sinyellerini veren İsviçreli yıldız, ''Oynayamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Kimse yedek kulübesinde oturmayı sevmez. Daha çok oynamak istiyorum. Durumuma bakıp bir çözüm yolu bulmaya çalışacağım'' demişti.