Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Yusuf ve Abdülkadir Ömür için kaç paralık teklif gelirse gelsin bu sezon kadroda kalacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamaya rağmen özellikle Yusuf’un ayrılmak istediği biliniyor.