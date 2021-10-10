Trafik magandaları baltayla dehşet saçtı!

AA

İlçede Y.A. ve A.A. ile S.A. ve T.C.K. arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. ve A.A, baltayla S.A. ve T.C.K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolunda ve karnında kesikler oluşan 2 yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.A. ve A.A. gözaltına alındı.