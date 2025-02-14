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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor'un Beşiktaş kadrosunda Nwakaeme sürprizi! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'un Beşiktaş kadrosunda Nwakaeme sürprizi!

        Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerin kadrosunda hafta içinde sakatlık açıklaması yapılan Anthony Nwakaeme'nin de yer alması dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:00
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        Trabzonspor'da Nwakaeme sürprizi!
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a hareket etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma sonrası bordo-mavililer, saat 16.00'da İstanbul'a hareket etti.

        NWAKAEME KADRODA

        Bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer alırken, tedavileri süren Onuralp Çevikkan ve Draguş kamp kadrosunda bukunmuyor. Tedavi olduğu açıklanan Nwakaeme ise takımla birlikte İstanbul'a gitti.

        YENİ TRANSFERLER KAFİLEDE

        Trabzonspor'un, İstanbul kafilesinde; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım , Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Tim Jabol Folcarelli, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Vısca , Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza, Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan yer aldı.

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