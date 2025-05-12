Trabzonspor-Galatasaray kupa finalinin hakemi Cihan Aydın!

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle;

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"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."