Trabzonspor'da Çaykur Rizespor mesaisi!
Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti
Giriş: 10.10.2025 - 13:38 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:38
Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor, zorlu maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan idmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ