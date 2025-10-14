Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bugün 16.00’da yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.