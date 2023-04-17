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Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 0-0'lık beraberlik ile sonuçlandı. Spor yazarları, Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 0-0 berabere kaldığı derbi maçı köşelerinde değerlendirdi

Giriş: 17.04.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un veya Hadziahmetovic'in olmaması bir etken değil. Beşiktaş iyi oynamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazandı, 1 kişi eksik oynadı ama Fenerbahçe verdi o maçı. Siyah beyazlılar orta alanda çok hatalar yapıyor."

  • TURGAY DEMİR/SABAH: "Beşiktaş, hafta içinde oynadığı özel maçta, Atletico Madrid önünde çok daha motive, çok daha hırslı ve çok daha etkiliydi… İlk yarıda tam anlamıyla peşin satan gibi rahat rahat koltuğuna yayılan bir Beşiktaş izledik. Trabzonspor kale önünde yüzde yüz gollük pozisyonlar yakalarken Mert de kurtarışlarıyla Beşiktaş'ı oyunda tuttu. Kartal'ın gole yaklaştığı anlarda ise Uğurcan Çakır çıktı sahneye. Redmond'un füzesini ve Muleka'nın yakın mesafedan kafasını müthiş bir refleksle önleyen Uğurcan tıpkı, Milli Takım polemiğine girdiği Mert gibi geceye damga vurdu. Özetle beş haftadır kazanan Beşiktaş, Trabzon'da maçın büyük bölümünde isteksiz ve iştahsızdı, yürüyecek hali yoktu, adeta futbol gribine yakalanmış gibiydi. Allah şifa versin."

  • SİNAN VARDAR/SABAH: "İki takım da temkinli oynamayı tercih ederken, ilk yarıda sahada pas hatalarıyla geçen tatsız, tutsuz ve kalitesiz bir oyun vardı. İlk 45 dakikada; Ghezzal, Maxim ve Redmond etkisiz kalınca Beşiktaş kaleye sadece iki şut bulabilmesi olumsuzluğu gözler önüne seriyordu. İlk 45 dakikada yürüyerek Trabzonspor defansını zorlayamayan Beşiktaş, ikinci yarının başında özellikle Masuaku'nun takımı ateşlemesiyle tempoyu artırdı. Mert; Beşiktaş'ı oyunda tuttu ama yetmedi! Beşiktaşlı oyuncular belki farkında değillerdi ama dün kazanmaları gerekirdi. Önemli bir kayıp verdi. 2 puanın belki de telafisi olmayacak. Eh; geçen ay kadro dışı bıraktığın N'Koudou kurtarıcı olarak giriyorsa bu tablo sürpriz sayılmamalı. Volkan Bayarslan sıfıra yakın hatayla maçı yönetti. Tebriklerimle"

  • BİLAL MEŞE/MİLLİYET: "Kartal’ın gol umudu Aboubakar, topa hasret, son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Redmond ise sıkı markajda kaldı. Ghezzal’e umut bağlayanlar ise hayal kırıklığı yaşadı! Artı, Kartal’ın diğer bir negatif yönü ise, ofansa çıkarken yapılan top kayıplarıydı. Şenol Güneş Hoca, baktı ki olmuyor, pabuç pahalı, Ghezzal ile Maxim’i 68’de kenara aldı, N’Koudou ve Muleka’yı sahaya sürerken, bu yarıda iki takımda tempoyu yükseltince, maça da heyecan geldi. Bu yarının iki yıldızı var, biri Uğurcan, diğeri Mert... İkisi de ilk yarıda sıkıntı çekmediler, ancak ikinci devrede müthiş kurtarışlara imzalarını attılar, direklerarasında yıldızlaştılar."

  • AHMET ÇAKAR/SABAH: "Son yarım saatine kadar bir jübile maçı izledik. Alanın, verenin razı olduğu, 'Maç bitse de gitsek' dercesine oynayan futbolcular topluluğu. Ama son yarım saat, çok şey oldu. 60 dakika kalecisiz oynanan bir maç son yarım saatte kalecilerin devleştiği bir maç haline geldi. Volkan Bayarslan'ı üç yıldır seyrediyorum. Hiç kötü maçını görmedim. Dün gece de bir iki ufak hatasına rağmen oldukça başarılıydı."

  • ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Son 20 dakika çok ciddi Trabzonspor tehlikelerine şahit olduk. Hele Şenol Güneş'in yaptığı 2 hamle var ki mantıkla bağdaşmıyor. Ciddi maç eksiği olan ve bir hayli kilo almış Muleka ile birlikte kafasından tamamen sildiğini beyan ettiği, kadroda hiç düşünmediği N'Koudou'yu sahaya sürdü. N'Koudou bir şeyler yapmak yerine iki tane acayip riskli pasla Trabzonspor'a iki net pozisyon bulma şansı tanıdı. Sonuçta Beşiktaş'ın varlık gösteremediği maçta, Trabzonspor galibiyeti kaçıran taraf oldu. Değerlendiremedikleri de vardı ama kaleci Mert'in de başarısı ön plandaydı. Beşiktaş, son derece takım halinde olumsuz bir performans sergiledi. En formda oyuncusu Redmond dahi kaleci Uğurcan'ın kurtardığı bir güzel şut dışında hiç varlık gösteremedi. Aboubakar'ın performansı ise tam bir hayal kırıklığıydı. Gedson, Salih ve Mert devamlılıklarıyla takımı ayakta tutmaya çalışan iki isimdi."

  • OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Beşiktaş'ta Aboubakar çok kötüydü. Ghezzal çok temposuzdu. Beşiktaş Cenk Tosun'u çok aradı. Salih ve Gedson ile Eren Elmalı sahanın iyilerindendi. Markovic ile Maxi Gomez bireysel olarak savunmayı zorlasa gol olmadı. Maçın geneline baktığımızda her iki taraf da beraberliği hak ett Uzun yıllar sonra iki takımın ilk kez bir maçının 0-0 bittiğine de gördük."

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