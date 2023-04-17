BİLAL MEŞE/MİLLİYET: "Kartal’ın gol umudu Aboubakar, topa hasret, son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Redmond ise sıkı markajda kaldı. Ghezzal’e umut bağlayanlar ise hayal kırıklığı yaşadı! Artı, Kartal’ın diğer bir negatif yönü ise, ofansa çıkarken yapılan top kayıplarıydı. Şenol Güneş Hoca, baktı ki olmuyor, pabuç pahalı, Ghezzal ile Maxim’i 68’de kenara aldı, N’Koudou ve Muleka’yı sahaya sürerken, bu yarıda iki takımda tempoyu yükseltince, maça da heyecan geldi. Bu yarının iki yıldızı var, biri Uğurcan, diğeri Mert... İkisi de ilk yarıda sıkıntı çekmediler, ancak ikinci devrede müthiş kurtarışlara imzalarını attılar, direklerarasında yıldızlaştılar."