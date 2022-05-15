Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor, ligin 37. haftasında Altay'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor'un sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 19. dakikasında bordo-mavililer, İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

70. dakikada Rodriguez attığı harika golle skora denge getirdi. 84. dakikada sezonun flaş isimlerinden Nwakaeme penaltıdan attığı golle maçta son sözü söyledi: 2-1. Bu sonucun ardından şampiyon Trabzonspor 81 puana yükseldi.

Küme düşmesi kesinleşen İzmir temsilcisi ise 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de son deplasman maçına çıktı ve 34 puanda kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 23 Dorukhan Toköz), Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo (Dk. 72 Hüseyin Türkmen), İsmail Köybaşı, Hamsik (Dk. 72 Berat Özdemir), Visca, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Djaniny), Bakasetas, Cornelius (Dk. 89 Koita)

Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, Björkander, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Dk. 79 Eren Erdoğan), Ceyhun Gülselam (Dk. 59 Erdem Özcan), Kazımcan Karataş (Dk. 89 Efe Sarıkaya), Thaciano, Rodriguez, Poko, Kappel (Dk. 89 Nurettin Küçükdeniz)

Goller: Dk. 19 İbrahim Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 84 Nwakaeme (Penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 70 Rodriguez (Altay)

Sarı kart: Dk. 41 Hamsik (Trabzonspor)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada Altay'ın gelişen atağında Rodriguez, Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluştu. Rodriguez'in sert şutunda kaleci Uğurcan soluna uzandı ve topu yumrukladı.

19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili takımın sağ kanattan gelişen atağında Serkan Asan'ın ön direğe yerden gönderdiği topu İbrahim Öztürk ters vuruşla kendi ağlarına yolladı: 1-0.

39. dakikada Altay beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Rodriguez'in arka direğe yaptığı ortaya Poko altı pas önünde gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

48. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Visca'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Cornelius, ceza sahasında kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Cornelius'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

52. dakikada Bakasetas'tan aldığı pasla rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Cihan direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Kappel'in pasıyla Trabzonspor ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, açısını düzeltip çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

81. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu Kazımcan Karataş yatarak önlemek istedi. Hakem Kadir Sağlam, Kazımcan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltıda kaleci Cihan gole izin vermedi ancak hakem Kadir Sağlam, Cihan'ın atış sırasında ayağının çizgide olmaması gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 84'üncü dakikada bir kez daha penaltıyı kullanan Nwakaeme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1

Mücadeleyi bordo-mavili takım, 2-1 kazandı.

Altay takımı oyuncuları, Trabzonsporlu oyuncuları oyun alanına çıkarken alkışladı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarları selamladı.

Karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru trafik yoğunlaşırken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar yolun kenarına araçlarını bırakarak stada yürüyerek ulaştı.

Bordo-mavili taraftarlar, 74 bin 753 kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu.