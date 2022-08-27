Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi yaşandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Uğurcan Çakır'ın karın kaslarında yırtık şüphesi ortaya çıktı. Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük olan milli kalecinin yerine kaleyi Muhammet Taha Tepe koruyacak.