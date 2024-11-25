25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da 25 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi.

Trabzon'da il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 2 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime; Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt ilk ve ortaokulu, Çankaya ilk ve ortaokulu ile Erenler ilk ve ortaokullarında, bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime; Tonya ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda; Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime; Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime; Düzköy ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.