ORUCU NASIL AÇMAK GEREKİR?

Hz. Muhammed'in sünnetine uygun olarak iftar vakti geldiğinde Allah'a şükretmek ve niyet yenilemek önemlidir. Sonrasında hurma veya su ile oruç açılmalıdır.

Oruç açarken, sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmeye özen göstermek gerekir. Bu bedenimize uzun süreli açlığın ardından fazla yüklenmemek adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. Özellikle çok yağlı ya da aşırı sıcak yiyeceklerle orucu açmamaya dikkat edilmesi gerekir.