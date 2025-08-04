Trabzon'da fındık bahçesinde akıma kapıldılar: 2 ölü
Trabzon Sürmene'de fındık bahçesinde çalışan çift ölü bulundu. Ekiplerce yapılan incelemede talihsiz çiftin, elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor
Sürmene ilçesi Fındıcak Mahallesi'nde H.Ö. ile eşi A.Ö'den haber alamayan yakınları, çiftin fındık hasadı yaptıkları bahçeye gitti.
Çiftin hareketsiz şekilde yerde yattıklarını gören yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
ELEKTRİK AKIMI ŞÜPHESİ
AA'nın haberine göre; gelen ekiplerce yapılan kontrolde vefat ettikleri anlaşılan çiftin, fındık bahçesinde elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
Çiftin cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.